Südafrikanische Produkte in Remscheid : Schuh-Sonderverkauf im Flair-Weltladen

Südafrikanische Produkte in Remscheid

Lüttringhausen Die bunte Sohle sowie Schnürsenkel fallen sofort ins Auge. Egal, ob blau, rot, orange, grün, gelb oder sogar pink – sie sind ein echter Hingucker und das Markenzeichen der Veldskoen-Schuhe.

In einem Sonderverkauf vom 13. Oktober bis zum 13. November kann man die hochwertigen Lederschuhe aus Südafrika , die sonst nur online bestellbar sind, im Flair-Weltladen in Lüttringhausen kaufen.

Das alles passe gut zu den Leitlinien des Weltladens. Weil die handgefertigten Schuhe jedoch noch nicht zertifiziert sind, könne man sie nur in einem Sonderverkauf anbieten, nicht aber dauerhaft ins Sortiment aufnehmen. Um den Prozess der Zertifizierung voranzutreiben, will Haun über den deutschen Vertrieb Kontakte, etwa zur GEPA, herstellen. Denn, obwohl es Veldskoen schon lange in Südafrika gibt, ist es global eine recht junge Marke. Internationale Bekanntheit erlangte sie vor ein paar Jahren durch prominente Träger wie Schauspieler Ashton Kutscher oder Prinz Harry.