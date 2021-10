Pläne für Remscheid : Politik beschließt großes Sportpaket

Auf dieser Grünfläche hinter der Anlage der SG Hackenberg könnte der neue Sportplatz mit Laufbahn entstehen. Foto: Henning Röser

Remscheid Mehrere Jahre wurde nach Lösungen gesucht. Am späten Donnerstagabend machte der Hauptausschuss mit breiter Mehrheit den Weg frei für den Umbau von Sportanlagen in Hackenberg, am Neuenkamp und am Fürberg.