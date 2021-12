Im Weltladen Esperanza in Wesel : Wie ein Kauf von Orangen Flüchtlingen helfen kann

Jutta Buchner und Klaus Bauer vom Weltladen Esperanza sind überzeugt, dass die frisch eingetroffenen Orangen schnell vergriffen sein werden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Weltladen Esperanza an der Windstege in der Weseler Innenstadt werden Zitrusfrüchte aus Kalabrien verkauft. Ein Großteil der Einnahmen fließt in soziale Projekte, die die Lebenssituation von Tagelöhnern aus Afrika verbessern.

Außer fair gehandelten Bio-Bananen aus Ecuador werden im Weltladen Esperanza an der Windstege 7 in der Weseler Innenstadt normalerweise keine frischen Lebensmittel angeboten. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Ausnahmsweise steht nämlich ganz aktuell neben dem Bananen-Korb auch eine Kiste mit Orangen. Die saftigen Zitrusfrüchte sind zwar mit 80 Cent pro Stück nicht gerade billig. Aber wer sie kauft, kann sicher sein, damit ein gutes Werk zu tun. Denn ein Großteil des Geldes kommt zwei Projekten in Kalabrien (Italien) zugute.

Klaus Bauer, seit 2006 Vorsitzender der Eine-Welt-Gruppe (EWG) Wesel, die den Weltladen betreibt, erzählt, worum es geht: „In Kalabrien arbeiten viele Flüchtlinge aus Afrika auf Obstplantagen zu Hungerlöhnen, weil sie einfach keine andere Wahl haben.“ Um die Lebenssituation der Tagelöhner, die praktisch ohne jeden Besitz in Zeltstädten leben müssen, zu verbessern, wurde die Aktion Mediterranean Hope aus der Taufe gehoben. „Mit den Einnahmen aus dem Orangenverkauf erhalten die Erntehelfer unter anderem Solarlampen für ihre Zelte beziehungsweise Warnwesten und Fahrradlampen, damit sie sicherer als bislang zur Arbeit kommen können“, erklärt Klaus Bauer. Dazu muss man wissen, dass es im Bereich der Obst- und Gemüse-Plantagen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen kommt.

Das Projekt wird bereits seit Jahren von der westfälischen Landeskirche und einigen Weltläden in der Region unterstützt. Deren Zahl ist in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Und die Weseler Eine-Welt-Gruppe ist jetzt ebenfalls mit von der Partie. „Denn dieses Projekt passt sehr gut in unser Portfolio“, sagt Bauer.

Die erste Orangenlieferung vor zwei Wochen war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Am Mittwochnachmittag wurden erneut fünf Kisten mit je zehn Kilogramm angeliefert. Dass auch diese 50 Kilo Orangen noch vor Heiligabend verkauft sein werden, daran hat Bauer keine Zweifel. Weitere Lieferungen erwartet er im Februar und März. Und dann? „Ja dann ist die Orangenzeit auch schon vorbei.“ In diesem Zusammenhang macht der EWG-Chef darauf aufmerksam, dass es alternativ das ganze Jahr über fair gehandelten Orangensaft aus Brasilien gibt. Der ist mit zwei Euro überraschend günstig. „Viele Leute“, sagt Bauer, „denken immer, dass bei uns alles deutlich teurer ist als in Supermärkten. Das stimmt gar nicht.“

Dass das so ist, kann jeder feststellen, der dem etwas versteckt liegenden Weltladen direkt neben dem Kaufhof-Parkhaus einen Besuch abstattet. Weil Klaus Bauer über einen äußerst treuen und zuverlässigen und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterstamm verfügt, hat das Ladenlokal dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr. Nur Montag ist Ruhetag.

Treu sind auch viele Stammkunden, die dafür sorgen, dass der Weltladen Esperanza wirtschaftlich erfolgreich arbeiten kann. Dass das gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, wo die Weseler Innenstadt doch deutlich weniger Kunden als sonst anlockt, nicht so leicht ist, lässt sich denken. „Aber vielleicht“, so hofft Klaus Bauer inständig, „kommen jetzt gerade vor den Festtagen mehr neugierige Kunden als sonst zu uns, um unter anderem Orangen und handgefertigte, individuelle und fair gehandelte Geschenkartikel zu kaufen.“