Remscheider vor Gericht : Keine Bewährung für Käsediebstahl

Remscheid Fällt der Diebstahl von sechs Portionen Parmesan bei einem Discounter im Wert von 34 Euro unter Beschaffungskriminalität? Eher unwahrscheinlich.

Das Amtsgericht hatte ihn wegen dieses Diebstahls zu drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt, wogegen er am Landgericht Wuppertal nun in die Berufung gegangen ist. Die Tat selbst wolle er nicht bestreiten, aber wegen der Geringfügigkeit das Urteil in eine Bewährungsstrafe umgewandelt haben. Schließlich habe er in einer Arbeitsstelle als Lagerist mittlerweile Fuß gefasst.