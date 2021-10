Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz jetzt bei 26,9

Remscheid In Remscheid sind aktuell 61 Personen an Covid-19 erkrankt, somit liegt die Inzidenz bei 26,9 (Land NRW: 50,3). Zudem befinden sich zurzeit 515 Menschen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten, in häuslicher Quarantäne.

Drei Personen müssen stationär behandelt werden. Es gibt insgesamt 1717 PCR-bestätigte infizierte Remscheider mit der Virusvariante Alpha und vier bestätigte Fälle der Virusvariante Beta. Die Virusvariante Gamma wurde einmal in Remscheid nachgewiesen. Die Delta-Variante ist bislang 348 Mal aufgetreten.

Insgesamt meldet das RKI 7165 positiv getestete Bürger, 6924 gelten als genesen, 180 sind an oder mit dem Virus gestorben.

