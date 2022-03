Vorfall von April letzten Jahres soll vollständig aufgeklärt werden : Gutachter soll klären, wer der Rollerdieb in Sevelen ist

Sevelen Ein erfahrener Schrauber und ein entwendetes Fahrzeug, das später ohne Motor aufgefunden wird. Ob das zusammenpasst soll ein Video vom Tathergang klären.

Mitten in der Nacht verschwand auf einem Firmengelände in Sevelen ein Motorroller. Als der 23-jährige Besitzer zu der Stelle ging, wo er sein Fahrzeug abgestellt hatte, war der Platz leer. Erst später fand er den Roller in einem nah gelegenen Bach, allerdings ohne Motor.

Vor dem Amtsgericht in Geldern wurde nun versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Angeklagt war ein 23-Jähriger aus Kamp-Lintfort, der sich mit Rollern auskennt, und „gerne an ihnen rumschraubt“. In der Vergangenheit war er für Diebstahl in vier Fällen, auch besonders schweren Fällen, Sachbeschädigung, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und zu schnellem Fahren mit Alkohol in Blut zur Verantwortung gezogen worden. Aber damit sei jetzt Schluss, gab der Angeklagte zu Protokoll. „Momentan läuft mein Leben super“, sagte er und nannte als einen Grund seine Festanstellung. Auf die Frage, ob er denn am fraglichen Tattag im April vergangenen Jahres in Sevelen war, lautete seine Antwort: „Kann sein.“ Der einzige Grund war aber, dass er seine Mutter besucht habe und sicher nicht um Mitternacht. Als nächstes präsentierte die Richterin ein Video, das den Täter beim Diebstahl des Rollers zeigt. Der Angeklagte, sein Verteidiger und der Staatsanwalt schauen sich den Tathergang an. Der Staatsanwalt bittet den Angeklagten kurz seine Mund-Nasen-Maske abzuziehen, schaut wieder zum Bildschirm. Der Angeklagte sagte, er erkenne sich nicht auf dem Video. Der Geschädigte kommt zu Wort. Kurz nach der Tat habe der Angeklagte einen Roller gepostet, auf dem genau der Auspuff und die Halterung zu sehen war, die auch sein Roller hatte. „Können Sie mit Sicherheit sagen, dass es ihr Auspuff ist?“, wollte die Richterin wissen. Nein, das könne er nicht. Der Angeklagte betonte, dass er nicht der einzige in der Gegend sei, der Roller tunt. „Ich hab damit nur Scheiße gebaut. Ich kann den nicht original lassen und habe immer dran rumgeschraubt.“ Aber damit habe er abgeschlossen. Der Staatsanwalt forderte ein Gutachten. Das Bildmaterial vom Diebstahl soll von einem Sachverständigen untersucht werden. Die Hoffnung: Der könne feststellen, ob es sich beim Täter auf dem Video um den Angeklagten handelt.