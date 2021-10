In Remscheid auf Diebestour : Falsche Telekom-Mitarbeiter gehen in Berufung

Falsche Telekom-Mitarbeiter gehen in Berufung

In Remscheid auf Diebestour

Remscheid Erst nach zehn Monaten konnte die Berufungsverhandlung gegen zwei Trickdiebe weitergeführt werden, die vom Amtsgericht wegen Diebstahls zu Geldstrafen und Haft auf Bewährung verurteilt worden waren.

Als vorgebliche Telekom-Mitarbeiter hatten sie sich in der Losenbücheler Straße durchgeklingelt und waren bei zwei alten Damen zu einer angeblichen Überprüfung der Telefoneinrichtung in die Häuser gelassen worden.

Bei der ersten Dame, bereits 88 Jahre alt, hatten sie nichts gefunden, bei der zweiten, 89 Jahre alt, waren sie nur wenig erfolgreicher – einen Ring, geschätzt 25 Euro wert, fand die Polizei in der Tasche des einen. Die Telefone hatten dagegen einwandfrei funktioniert, die erste Dame hatte ihre Nachbarin bereits über die Besucher informiert, bekam dann aber das berühmte Bauchgefühl und rief die Polizei. Die erwischte die beiden Männer in flagranti. Die Quittung: 3000 Euro Geldstrafe für den einen, sechs Monate Haft auf Bewährung für den Mann mit dem Ring in der Tasche.