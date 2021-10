Coronavirus in Remscheid : 29 Kinder und Jugendliche positiv getestet

Coronavirus in Remscheid

Remscheid Seit dem 22. September wurden in Remscheid zwei Kinder zwischen einem und fünf Jahren sowie 27 Kinder / Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 63 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 485 Verdachtsfälle stehen zudem unter häuslicher Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt mit 36,8 unter dem Durchschnitt in NRW von 51,2.