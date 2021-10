Entscheidungshilfe nach dem Abschluss : Digitaler „Biwenav“ weist Remscheider Schülern den Weg

Remscheid Um mehr Orientierung nach der Schulzeit zu bekommen, hat die Stadt Remscheid jetzt den interaktiven Online-Bildungswegenavigator – kurz BIWENAV – ins Leben gerufen.

„Ich höre es häufig, dass viele Jugendliche kurz vor Abschluss der Schule sagen, sie hätten keinen Plan, was jetzt folgen könnte“, erzählt Bürgermeister Burkhard Mast-Weisz bei der Vorstellung des neuen Onlinetools und erklärt damit gleichzeitig, warum Remscheid sich entschieden hat, das technische Grundgerüst des von der Kommunalen Koordinierungsstelle Düsseldorf und der Stiftung Pro Ausbildung entwickelten Navigators zu übernehmen und für Remscheid anzupassen.

Der BIWENAV zeige die Pluralität aller Möglichkeiten auf und zwar individuell für jeden Nutzer, schwärmt Mast-Weisz. So möchte das Tool zuerst einmal wissen, welchen Schulabschluss - wenn überhaupt - der Nutzer hat, um ihn dann zu unterschiedlichen Optionen weiterzuleiten: Strebe ich einen höheren Schulabschluss an? Möchte ich eine Ausbildung machen oder weiß ich vielleicht noch gar, nicht wohin die Reise geht? Hinter jeder Antwort öffnen sich neue Türen, auch die Möglichkeiten eines FSJ oder Auslandsaufenthaltes werden vorgestellt.

„Ich denke, dass es im Netz einen regelrechten Dschungel an Informationen gibt, die aber kaum jemand noch durchschauen kann, weder der junge Mensch selbst noch seine Eltern“, sagt Mast-Weisz, „und gerade die sollten den Überblick behalten, denn auch wenn man es nicht glauben mag, die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber, mehr noch als die eigene Peergroup.“ Aus diesem Grund sei es sinnvoll, dass sich nicht nur der herangewachsene Nachwuchs sondern auch Vater und Mutter mit dem Navigator beschäftigten.

Das Programm wurde bereits 2004 in Düsseldorf entwickelt und angewandt. Untersuchungen haben ergeben, dass sich ein Jugendlicher durchschnittlich 5,4 Minuten mit dem Navigator beschäftigt und dabei rund sieben Seiten anklickt. „Wir haben das System an Remscheid angepasst, das heißt, wir haben es zum Beispiel mit den schulischen Angeboten der Berufskollege vor Ort bestückt“, erklärt Cyril Eschweiler vom Bildungsbüro. „Wir wollen das allerdings noch weiter optimieren, in dem wir auch wichtige Ansprechpartner aus der umliegenden Region zusätzlich mit aufnehmen.“