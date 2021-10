Schule in Remscheid : Digitale Zukunft gerecht gestalten

Blick auf den Eingang des Röntgen-Gymnasiums in Lennep. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Den Weg in eine digitale Schulwelt streben derzeit viele Bildungsstätten an. Am Lenneper Röntgen-Gymnasium soll es dabei vor allem gerecht zugehen, sagt Schulleiter Thomas Benkert.