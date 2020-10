Liedermacher-Duo Simon & Jan in der Lenneper Klosterkirche : Lachen und Kichern gegen Populisten und das Corona-Virus

Lennep Es mag ja auch ein Symptom dieser Zeit sein, dass alles irgendwie etwas anders abläuft als gewohnt. Auch am Freitag in der Klosterkirche.

Dass man es aber, wie das Liedermacher-Duo Simon & Jan beim ersten der beiden Auftritte am Freitag in der Klosterkirche, derart auf die Spitze trieb und zum Auftakt direkt den ersten Mitmach-Part ankündigte, war dann doch neu. Gut, es handelte sich nur um gemeinsames Ein- und Ausatmen“, allerdings durchaus mit Ansage: „Wir wollen schon ein paar Masken vibrieren sehen.“ Diese etwas andere Yoga-Übung kam beim Publikum auch sehr gut an, was auch am eingängigen Song gelegen haben mochte. Denn da war nix mit beschaulich-bräsiger Reinhard-Mey-Idylle, die Songs des Duos hatten es in sich, waren mehr Comedy, Satire und Kabarett denn poetische Selbstanalyse.