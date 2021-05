Handball, Frauen-Bundesliga : Thomaiers K.o. schockt die Elfen in Bietigheim

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen erreichen angeschlagen das Saisonende. Nationalspielerin Mareike Thomaier muss nach einem Schlag gegen ihr Kinn kurzzeitig ins Krankenhaus, kann aber mit den Elfen die Rückreise aus Bietigheim antreten. Das Rückspiel fällt ersatzlos aus.

Am Donnerstag trafen sich Bayers Handballerinnen ein letztes Mal in der Ostermann-Arena. Statt des ursprünglich geplanten zweiten Spiels gegen Bietigheim binnen 24 Stunden, das auf Antrag der Elfen abgesagt und nun für den Gegner gewertet wurde, stand zur allgemeinen Erleichterung jedoch eine kleine interne Saisonabschlussfeier auf dem Programm. Dabei wurde sicher auch der anstrengende Endspurt ein Thema – und ganz besonders die letzte Partie der Saison. Denn das Gastspiel in Bietigheim, dass die Hausherinnen am Mittwoch mit 28:25 (14:10) gewannen, verlangte den dezimierten Leverkusenerinnen noch einmal alles ab – und sorgte für einen Schreckmoment.