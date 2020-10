Corona-Virus in Remscheid : Auf Sperrstunde vorbereitet

Bei einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von über 50 wird es auch in Remscheid eine Sperrstunde geben. Foto: dpa/Annette Riedl

Remscheid Für den Fall, dass Remscheid wieder über den 7-Tage-Inzidenz-Wert von 50 kommt, hat die Stadt schon vorsorglich einen neuen Maßnahmenkatalog beschlossen, der sich mit den Beschlüssen des Landes deckt.

Auch in Remscheid wird es in diesem Fall eine Sperrstunde geben, auch wenn die Kneipenszene nicht vergleichbar ist mit Großstädten wie Köln, Düsseldorf oder Berlin. Dann darf zwischen 23 Uhr und 6 Uhr in der Früh kein Alkohol mehr ausgeschüttet werden.

Die Genehmigung von privaten Feiern mit herausragendem Anlass (runder Geburtstag, Hochzeit) außerhalb der eigenen Wohnung ist auch vom Inzidenz-Wert abhängig. Ist die Stadt Risikogebiet, muss das Ordnungsamt eine Feier zwischen elf und 25 Gästen vorher genehmigen. Liegt sie unterhalb der kritischen Grenze, kann bei einem entsprechenden Hygienekonzept eine Feier mit 50 Personen abgesegnet werden. Jürgen Beckmann, Leiter des Ordnungsamtes, präzisiert, was „herausragender Anlass“ bedeutet. „Ein 23. oder 45. Geburtstag ist kein herausragender Anlass“, sagt Beckmann.

Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke betont: „Wir reglementieren dort, wo es notwendig ist.“ Der Kontrolldruck der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes bleibe hoch. Die Stadt hat die Kontrollen über die Einhaltung der AHA-Regeln bereits verstärkt, als vor gut vier Wochen die Grenze von 35 überschritten wurde. In mehreren Schichten sind an sieben Tagen die Woche Teams des KOD in der Stadt unterwegs. „Das machen wir nicht zum Spaß. Wir müssen aber sehen, dass die Spielregeln eingehalten werden“, sagt Reul-Nocke.

In Remscheid befinden sich momentan 96 Menschen in Quarantäne, weil sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Außerdem gibt es 421 Verdachtsfälle, die sich in Quarantäne begeben haben. Insgesamt sind bislang 649 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 534 Bürger gelten als genesen. 19 Menschen, die unter anderem an der Lungenerkrankung Covid-19 litten, sind gestorben. Die Krankenhäuser vermelden am Donnerstag neun Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 45,8 (Vortag: 46,7). Er sagt aus, wie viele Menschen in einer bestimmten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind – und zwar bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner. Für diejenigen, die in ein ausländisches Risikogebiet fahren, wird die Meldepflicht beim Gesundheitsamt einfacher. Reiserückkehrende finden auf der Internetseite der Stadt ab sofort eine Online-Hilfe für ihre pflichtige Sofort-Meldung beim Gesundheitsamt.