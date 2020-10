Remscheider Karneval kocht wegen Corona auf Sparflamme : Konfetti fliegt nur im kleinen Kreis

Lebensfreude pur beim Rosenmontagszug: Am 15. Februar wird es solche Bilder in Lennep nicht geben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Die Lenneper Karnevalsgesellschaft hat wegen der ungewissen Corona-Entwicklung alle für Februar geplanten Veranstaltungen abgesagt.

Corona wird bisweilen auch als „großer Gleichmacher“ bezeichnet. Das liegt natürlich daran, dass die Auswirkungen des Virus, beziehungsweise der Maßnahmen zu seiner Eindämmung, alle Menschen gleichermaßen treffen und betreffen. Bestand vor den momentan stark steigenden Infektionszahlen vielleicht hier und da noch die Hoffnung, dass es gegen Ende des Jahres oder wenigstens im Frühling des kommenden Jahres wieder eine Rückkehr zum Normalzustand geben könnte, herrscht derzeit wieder eher düstere Stimmung vor. Es ist kaum vorstellbar, dass die schwer vorauszusagende Dauer und Intensität der „zweiten Welle“ eine vernünftige Planung für Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten möglich macht. Da ist für die Jecken im Land die Absage der großen Karneval s-Veranstaltungen zwar folgerichtig – aber natürlich nicht minder enttäuschend.

Die Situation macht auch vor der Lenneper Karnevalsgesellschaft nicht Halt. „Wir haben für Rosenmontag alles abgesagt, es wird keinen Zug und keine Veranstaltungen geben“, sagt der Vorsitzende Gunther Brockmann. Das sei natürlich sehr schade, denn der Satzungszweck der Gesellschaft sei ja, die Pflege des karnevalistischen Brauchtums in Remscheid hochzuhalten. „Und das können wir jetzt leider nicht umsetzen. Aber die aktuelle Situation – und auch die Unabwägbarkeit bis ins kommende Jahr hinein – lassen einfach nichts anderes als eine Absage zu“, betont Brockmann. Immerhin – man könne ja in allem auch etwas Positives sehen – sei die Karnevalsgesellschaft keine Verpflichtungen eingegangen, für die sie im Falle einer kurzfristigen Absage finanziell geradestehen müsse. Es gehe ihm vor allem um die Verantwortungspflicht als Veranstalter gegenüber den Teilnehmern an den Veranstaltungen. „Wir wissen zwar nicht, wie es im Februar aussieht. Aber wenn die Zugteilnehmer jetzt anfangen, ihre Wagen zu gestalten – und sich dann herausstellt, dass das alles für die Katz war, dann ist das für alle Beteiligten sehr ärgerlich“ sagt Brockmann.