Corona-Inzidenzwert steigt auf 51,2 : Remscheid ist wieder ein Risikogebiet

Remscheid Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Remscheid gilt für Freitag eine Sperrstunde ab 23 Uhr, die bis sechs Uhr morgens andauert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Remscheid ist wieder auf über 50 gestiegen. Genau: auf 51,2. Die Stadt ist damit wieder ein Risikogebiet. Daher greifen auch die am Donnerstag verabschiedeten neuen Bestimmungen. Zum ersten Mal gilt am Freitag Abend die Sperrstunde. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.

In Remscheid befinden sich momentan 100 Menschen in häuslicher Quarantäne, weil sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Das sind vier mehr als noch am Donnerstag gemeldet. Außerdem gibt es 448 Verdachtsfälle, die sich in Quarantäne begeben haben.