Remscheider Berufsfeuerwehr im Einsatz : Dachstuhlbrand im Hinterhaus

Remscheid In einer Werkstatt an der Emil-Rittershaus-Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr war ursprünglich um 16.02 Uhr wegen einer Rauchentwicklung gerufen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer Werkstatt an der Emil-Rittershaus-Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr war ursprünglich um 16.02 Uhr wegen einer Rauchentwicklung gerufen worden. Vor Ort schlugen den Rettungskräften jedoch bereits Flammen aus dem betroffenen Hinterhaus entgegen. Die Feuerwehr musste unter anderem zwei Drehleitern einsetzen, um den Brand zu löschen. Die Polizei sperrte den Bereich während des Feuerwehreinsatzes ab und leitete den Verkehr an der Ecke Martin-Luther-Straße/ Goethestraße um. Zudem wurden Anwohner gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ging nicht von Personenschäden aus.

(daf)