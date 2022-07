Feriensprachkurs in Remscheid : „Fit für Deutsch“: Im Alltag gut zurecht kommen

Feriensprachkurs in Remscheid

Remscheid „Guten Tag, ich möchte bitte ein Eis in der Waffel“, sagt Ivan noch recht langsam und hoch konzentriert und schaut Kristin Koch an.

Die Sprachlernbegleiterin antwortet sehr deutlich: „Welche Sorten möchtest du?“, zeigt auf kleine Bildchen an der Tafel, die zum Beispiel eine Haselnuss, eine Melone oder eine Schokolade zeigen. Daneben steht die jeweilige Sortenbezeichnung. „Ich möchte bitte Erdbeere und Cookies“, erklärt der Zehnjährige und bedankt sich höflich.

Es ist der letzte Tag des zweiwöchigen Feriensprachkurses „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche. In dieser Gruppe sind die Grundschüler. Und sie haben richtig viel gelernt: „Ich kann Zahlen und Farben“, sagt Karolina stolz „und den Wochentagrap“. Stephanie Lukowksi, die zweite Sprachlernbegleiterin, erklärt: „Wir haben die Wochentage in Form eines Rapsongs eingeübt“.