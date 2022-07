Ansichtssache : Warum Senioren schon bald Luftgitarre spielen

Meinung Die kommenden Wochen der älteren Generation werfen eine ganz zentrale Frage auf: Ab wann genau ist man eigentlich ein Senior?

Als ich eine Seniorin wurde – der Statistik nach gehört man zumindest in meinem Wohnort ab 50 zu dieser Personengruppe – da bekam ich unmittelbar am Tag nach meinem runden Geburtstag eine Einladung der Kirchengemeinde – zum Tanztee mit Kaffee&Kuchen unter Gleichgesinnten.

Ich behaupte: Selbst eine Stromrechnung im Briefkasten, die Ende des Jahres um mehr als 100 Prozent höher sein wird, als die vorherigen, wird mich niemals so schocken können wie diese doch eigentlich gut gemeinte Einladung. Und der Grund dafür ist einfach: Ich bin keine Seniorin. Ich habe weder „Rücken“, noch trage ich Stützstrümpfe, ich fahre Auto statt Rollator und sonntags schlafe ich bis mittags, statt in die Kirche zu gehen. Ich gehe auf AC/DC-Konzerte und nicht zum Posaunenchor. Und meine Zähne bleiben nachts da, wo sie hingehören – im Mund. Und gehen Sie mir bloß mit Butterfahrten weg. Ich brauche keine Rheumadecke.

Aber vielleicht ist das Bild des klassischen Seniors, das in meinem und sicher auch in vielen anderen Köpfen existiert, ja auch gar nicht mehr so richtig zeitgemäß.