Verkehrsunfall in Ennepetal : 31-jähriger Remscheider tödlich verletzt

Verkehrsunfall in Ennepetal

Remscheid/Ennepetal Am frühen Freitagmorgen wurde ein 31-jähriger Remscheider bei einem Verkehrsunfall in Ennepetal tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Nach Polizeiangaben war der Mann in Richtung Radevormwald fahrend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn geraten. Der VW Golf kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit, starb jedoch noch am Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.