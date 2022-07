Remscheider in Untersuchungshaft : Polizei verhaftet Verdächtigen nach Messerstecherei

Remscheider in Untersuchungshaft

Remscheid Nach einem versuchten Tötungsdelikt an der Bismarckstraße am 1. Juli hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen festgenommen.

(ots/red) Die Ermittlungen führten demnach zu einem 20-jährigen Remscheider. Der bereits wegen Körperverletzungsdelikte bekannte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern unterdessen noch an. Bei dem Vorfall am 1. Juli hatte ein 29-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen erlitten, die intensivmedizinisch versorgt werden mussten. Inzwischen befindet sich der 29-Jährige nach Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr.