Corona-Virus in Remscheid : Neuer Corona-Fall in Remscheid

Neuer Corona-Fall in Remscheid

Corona-Virus in Remscheid

Remscheid Die Lage hat sich in Remscheid deutlich entspannt, vermeldete das Gesundheitsamt Anfang der Woche. Zwischenzeitlich gab es keinen Corona-Fall mehr in der Stadt. Das hat sich nun wieder geändert.

Eine Remscheiderin leidet an der Lungenkrankheit Covid-19 und befindet sich in häuslicher Quarantäne, schreibt das Gesundheitsamt am Donnerstag.