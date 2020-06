Im Kreis Gütersloh : Corona-Ausbruch - Tönnies dicht, Schulen zu, 7000 in Quarantäne

Corona-Ausbruch - Tönnies dicht, Schulen zu, 7000 in Quarantäne

Rheda-Wiedenbrück Haben Gastarbeiter das Virus vom Heimaturlaub mitgebracht? Beim Fleischbetrieb Tönnies sind bereits 400 Angestellte positiv auf Corona getestet worden. Der Landrat lässt den Betrieb sowie Schulen und Kitas schließen.

Wegen des Corona-Ausbruchs ist der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt. Der Kreis machte auch alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien dicht. 7000 Tönnies-Mitarbeiter sollen in Quarantäne. Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU), sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, er habe die Schließung verfügt.