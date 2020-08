Unfall im Bergischen : Auto und Fahrrad stoßen zusammen

Der Mountainbiker war auf der falschen Straßenseite unterwegs, berichtet die Polizei. Foto: dpa/Carsten Rehder

Remscheid/Wermelskirchen Am Mittwochabend ist es in Wermelskirchen in der Einmündung in Höhe der Autobahnauffahrt in Hünger zu einem Unfall gekommen, an dem eine Remscheiderin beteiligt war. Ein Fahrradfahrer wurde verletzt.

Gegen 18.50 Uhr wollte die 54-jährige Frau mit ihrem Mini Cooper von der Autobahn nach rechts auf die L 157 in Richtung Burger Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 46-jährigen Burscheider.

Der war mit seinem Mountainbike auf der falschen Straßenseite in Richtung Solingen unterwegs, berichtet die Polizei. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, stürzte über die Motorhaube und verletzte sich leicht.

(red)