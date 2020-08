Corona-Pandemie in Remscheid : 37 Remscheider leiden derzeit an Covid-19

311 Menschen wurden in Remscheid bisher positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Britta Pedersen

Remscheid Das städtische Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 37 Remscheider, die an der Lungenerkrankung Covid-19 leiden und sich aus diesem Grund in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden.

127 weitere Bürger leben in Quarantäne, weil sie im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben – darunter 30 Reiserückkehrer.

Insgesamt wurden in Remscheid bislang 311 Menschen positiv auf das Virus getestet, wovon 274 aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden sind. 256 Bürger gelten als genesen, 18 sind gestorben. Aktuell liegt keine Person mit Covid-19 im Krankenhaus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen in einer Region in sieben Tagen neu erkrankt sind – und zwar bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner. In Remscheid gab es in den vergangenen sieben Tagen 21 Neuinfektionen, woraus sich eine Inzidenz von 18,53 ergibt.

(red)