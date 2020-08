Wirtschaft in Remscheid : Die größte Photovoltaik-Anlage der Stadt

Remscheid Das Remscheider Familienunternehmen Robert Röntgen GmbH hat sich dazu entschieden, einen Großteil des für die Produktion benötigten Stroms über Sonnenenergie zu gewinnen. Die Anlage kostete rund eine halbe Million Euro.

Der Blick, der sich dem Betrachter auf dem Dach der Firmenhalle der Robert Röntgen GmbH bietet, ist eindrucksvoll. Wenn man, was dem normalen Besucher natürlich nicht erlaubt ist, sich über die steile Hängeleiter an der Seite des Gebäudes nach oben gewagt hat, sieht man dort ein Photovoltaik-Modul neben dem anderen, aufgereiht wie auf dem Fließband in einer Solarzellen-Produktionsanlage. „Unser Hallendach ist 10.000 Quadratmeter groß, sagt Klaus Müsch, Technischer Geschäftsführer des Remscheider Familienbetriebs. Und ein wenig stolz klingt er dabei auch.

Der ganz normale, indes sehr hohe, Stromverbrauch des Unternehmens sei ein ausschlaggebender Grund gewesen, sich für die Installation der großen Anlage zu entscheiden. „Auf der anderen Seite sind wir so natürlich auch nachhaltig. Die Idee für die Photovoltaik-Anlage kam von unseren Gesellschaftern“, sagt der Technische Geschäftsführer. Das Unternehmen, das 1899 von Robert Röntgen gegründet wurde, stellt Sägebänder zur Metallverspanung her. Bei der Produktion der Sägebänder seien Öfen im Einsatz, die größtenteils elektrisch betrieben würden, sagt Müsch. „Da fällt natürlich ein großer Strombedarf an, den wir aber nun durch die Photovoltaik-Anlage größtenteils auffangen können.“

Seit Anfang dieser Woche sei die Anlage nun in Betrieb, die Umstellung habe am Wochenende stattgefunden. „Die Bauzeit war zwar an sich nicht so lange, allerdings kam uns tatsächlich Corona in die Quere“, sagt der Technische Geschäftsführer. Denn eine derart große Anlage werde natürlich nicht von zwei oder drei Handwerkern installiert. „Die Monteure haben während der Hochzeit der Pandemie schlicht keine Hotelzimmer in der Stadt bekommen“, sagt Müsch. An die rund sechswöchige Montagezeit schlossen sich dann noch diverse Zertifizerungen und Genehmigungsverfahren an, so dass es bis Mitte August gedauert habe, um erstmals die Energie der Sonne zur Stromgewinnung zu nutzen.