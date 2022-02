Ratinger Innenstadt : Poststraße bald Einbahnstraße

Ratingen Ab Montag beginnt der Fernwärme-Ausbau – mit Folgen für den Verkehr.

(kle) Bürger müssen sich in der Innenstadt ab dem kommenden Montag, 7. Februar, auf neue Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund: Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Ratingen Mitte schreitet weiter voran. In der kommenden Woche beginnen die Stadtwerke mit der Verlegung der Trasse vom Freiligrathring aus in die Poststraße.