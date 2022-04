Gasversorgung in Willich : Wie sich die Stadtwerke auf einen Gas-Notfall vorbereiten

Gasversorgung in Willich

Willich Die Stadtwerke Willich haben die wichtigsten Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen der Bürger zur Gasversorgung zusammengestellt und erklären auch, warum sie den Ursprung des Gases nicht beeinflussen können.

Die Telefone im Servicecenter der Stadtwerke Willich laufen heiß. Auch per Mail stellen Bürger viele Fragen zur Versorgung mit Erdgas . Die wichtigsten Antworten des örtlichen Energieversorgers auf einen Blick.

Diese Gefahr bestehe nicht, so die Stadtwerke. Es liege derzeit keine Mangellage vor. Zudem gebe es euro­paweit geltende gesetzliche Bestimmungen, die mitunter Haushaltskunden im Falle von Versorgungsengpässen beson­ders schützen. Zu den geschützten Kunden gehören auch soziale Dienste wie Krankenhäuser, Altenheime und Feuerwehr. Zwar habe das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kürzlich die Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas ausgerufen. Das sei jedoch vor allem eine wichtige Maßnahme zur Vorsorge. Denn im Falle einer Unterbrechung von Gaslieferungen müssen alle Akteure wissen, was zu tun ist.

Nein, die allermeisten Stadtwerke in Deutschland verfügen nicht über eigene Gasspeicher. Es gibt in NRW lediglich einen Erdgasspeicher bei Gronau, den 16 kommunale und kommunalnahe Gesellschafter kommerziell betreiben.

Alle Energieversorger kaufen an den Märkten bestimmte Mengen an Erdgas, keine Lieferungen aus einzelnen Ländern. Die Stadtwerke haben damit keinen Einfluss darauf, woher das Gas tatsächlich stammt.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Preise für Gas in den kommenden Monaten weiter steigen und die Beschaffungsmärkte sehr schwankend bleiben. So sei es in der aktuellen Situation sicherlich sinnvoll, über eine Erhöhung des Abschlags nachzudenken. Das gelte auch für Strom. Anpassungen sind möglich unter stadtwerke-willich.de.