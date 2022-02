Corona-Lage im Kreis Mettmann : Drei Corona-Patienten sterben

Kreis Mettmann Der Kreis meldet für Mittwoch 611 Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt wieder unter die 100er-Marke. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3796 Infizierte erfasst, 658 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 438 484 (-46; 84 neu infiziert), in Haan 255 (-57; 39 neu), in Heiligenhaus 94 (-87; 21 neu), in Hilden 523 (-85; 65 neu), in Langenfeld 533 (-80; 87 neu), in Mettmann 340 (-94; 36 neu), in Monheim 359 (-81; 48 neu), in Ratingen 493 (-116; 86 neu), in Velbert 588 (-197; 110 neu) und in Wülfrath 173 (-13; 35 neu). Der Kreis meldet für Mittwoch 611 Neuinfektionen.