Asservatenkammer am Landgericht Wuppertal : In jedem Karton ist ein Schicksal verborgen

Foto: Sabine Maguire 9 Bilder In der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Wuppertal

Bergisches Land In den Katakomben des auch für Remscheid und Solingen zuständigen Landgerichts Wuppertal lagern rund 18.000 Beweismittel von noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Als Aufbewahrungsbeamter hat Robert Klammer den Überblick.

In Remscheid hatte es im vergangenen Frühjahr zahlreiche Diebstähle in Schulen und Kindergärten gegeben, den Tätern wird gerade am Wuppertaler Landgericht der Prozess gemacht. In Solingen hatte eine Mutter im September 2020 fünf ihrer sechs Kinder getötet, im November war sie zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Noch kann das Gericht die Akte nicht schließen, die Verteidiger der Kindsmutter haben die Revision beantragt. Möglicherweise muss der Fall nochmals neu aufgerollt werden.

Diese und andere Straftaten haben die Spurensicherung im vergangenen Jahr beschäftigt – was von Ermittlern an den Tatorten sichergestellt wurde, war später in der Asservatenkammer der Wuppertaler Staatsanwaltschaft gelandet. Dort liegen die Utensilien noch immer, versehen mit Namen und Aktenzeichen. Verstaut sind sie unter anderem in einem Hochregallager. Umgeben von Mord und Totschlag aus den vergangenen Jahren. Sind die Prozesse gelaufen und die Urteile rechtskräftig, können die Asservate irgendwann „entsorgt“ werden.

Info Eine der größten Staatsanwaltschaften Beschäftigte Mit knapp 180 Mitarbeitern gehört die Staatsanwaltschaft Wuppertal zu einer größten der insgesamt sechs Staatsanwaltschaften im Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Für die Strafverfolgung sind 46 Staatsanwälte und 20 Amtsanwälte zuständig, die unter anderem durch 18 Rechtspfleger unterstützt werden. Dazu arbeiten mehr als 90 Mitarbeiter in Service, Technik, Verwaltung und Wachdienst.

Das gilt für viele andere Fälle nicht. Sie lagern als sogenannte „Cold Cases“ seit Jahrzehnten in einem der Asservatenräume. Davon gibt es mehrere, der größte reicht über zwei Etagen. Man braucht einen Gabelstapler, um auch noch in die oberste Ecke zu gelangen.

Die großen Tragödien aus den Kapitalverbrechen stapeln sich im Obergeschoss, darunter werden Utensilien aus Hasch-Plantagen gelagert. Lampen, Belüftungsrohre und all das, was man für die illegale Gartenarbeit braucht. Ein paar Türen weiter wird die beschlagnahmte Ernte aufbewahrt. In Tüten verpackt und eher unspektakulär – aber alles, was die „Drogenküche“ so hergibt. Die „Gärtner“ warten entweder noch auf ihren Prozess. Oder sie sind bereits verurteilt, und die Sache liegt noch beim Bundesgerichtshof, der über die Revision zu entscheiden hat. Gab es Verfahrensfehler, wird alles noch mal neu aufgerollt – und die Asservate kommen nochmals auf den Richtertisch.

„Jeder Karton ist ein Schicksal“ weiß Robert Klammer. Der Aufbewahrungsbeamte ist seit 27 Jahren im Dienst, in ein paar Wochen wird er pensioniert. An seine ersten Monate im Asservatenkeller erinnert er sich noch gut. Da habe es damals einen Stuhl gegeben, auf dem jemand umgebracht worden sei – der andauernde Blick auf das Möbelstück habe ihn schon bewegt. Und was ist mit den Bildern, die dann im Kopf ablaufen? „Die gibt es bei mir nicht, andernfalls wäre ich im falschen Job“, ist sich Klammer sicher.

Wenn es bei den Straftaten um Kinder gehe, treibe ihn das schon um. Auch wenn ein Verbrechen über Wochen in den Medien sei, habe er ein anderes Gefühl zu dem, was davon bei ihm in Kisten und Tüten landet. Davon wiederum gibt es Tausende. Allein im vergangenen Jahr sind knapp 9000 Asservate hinzugekommen. Mindestens doppelt so viele stammen dazu noch aus alten Fällen, die noch nicht entsorgt werden dürfen.

Am Morgen des Besuchs in der Asservatenkammer waren hingegen schon beinahe zehn Messer im „Müll“ gelandet – wobei es den dort eigentlich gar nicht gibt. „Gewehre werden in einen Trichter geschoben und in der Mitte gespalten“, beschreibt Robert Klammer die Abläufe bei der Mülltrennung. Dabei wuchtet er eine Kiste mit Pistolen auf den Tisch, die „Ausbeute“ der letzten drei Monate. Von der Walther PPQ bis zur Langwaffe ist alles dabei.

Oben auf dem Regal liegt eine frei verkäufliche Armbrust. Gleich nebenan originalverpackte Wurfmesser – vermutlich die Beute aus einem Diebstahl. Und überall Handys und Computer, von denen einige in besonders gesicherten Räumen aufbewahrt werden müssen. Dabei gehe es meist um Kinderpornografie, weiß Robert Klammer.

Den Überblick zwischen all den Kisten, Tüten, Fahrrädern und Pokertischen darf er als Aufbewahrungsbeamter keinesfalls verlieren. Macht die Justiz einen Fehler, hat das fatale Folgen für den Prozess. Kann einem Straftäter sein kriminelles Tun nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, muss er freigesprochen werden.

Apropos Fahrräder: Davon gibt es so einige, die ihren Weg vom Dieb zurück zum rechtmäßigen Besitzer nicht mehr finden. „Die meisten Leute schreiben sich die Fahrgestellnummer nicht auf“, weiß Robert Klammer. Weggeworfen werden sie dennoch nicht, die meisten Räder gehen an Sozialwerke. Manches werde auch bei Justiz-Auktionen an den Mann oder die Frau gebracht. Immer häufiger unter den Asservaten: E-Bikes und Elektroroller. „Die versuchen damit schneller zu sein als die Polizei“, schüttelt Klammer den Kopf über so viel kriminellen Einfallsreichtum.