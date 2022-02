Ratinger Innenstadt : Initiative: Ladenlokale mit Leben füllen

In der Innenstadt gibt es – auch pandemiebedingt – einen Leerstand. Dieses Problem will die Stadt mit einer neuen Initiative abfedern. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Über das Sofortprogramm zur Stärkung der Zentren in Nordrhein-Westfalen hat das Land rund 1,4 Millionen Euro Fördermittel für die Innenstadt bereitgestellt. Innenstadt-Eigentümer sollen angesprochen werden.

Krisenhafte Entwicklungen in Pandemiezeiten sind in der Innenstadt nicht zu übersehen: Leerstand und um sich greifende Tristesse im Herzen der City bereiten Sorge. Nun wird die Stadt mit Hilfe einer neuen Initiative aktiv. „Als Immobilieneigentümer nehmen Sie entscheidenden Einfluss auf die Angebotsqualität und das Erscheinungsbild unserer Innenstadt.“ Mit diesen Worten wendet sich Bürgermeister Klaus Pesch per Brief ganz direkt an die Eigentümer der Innenstadt, um ihnen einerseits Unterstützung anzubieten und andererseits um ihre Kooperation zu werben.