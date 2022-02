Unterhaltung für Kinder : „Der Froschkönig“ kommt ins Jugendzentrum Lux

Ratingen (RP) Das städtische Jugendzentrum Lux an der Turmstraße 5 lädt zu einem weiteren märchenhaften Vergnügen für die ganze Familie ein: Am Sonntag, 13. Februar, ab 16 Uhr, gastiert dort wieder das Niederrheintheater, diesmal mit dem Stück „Froschkönig“.

Der Froschkönig zählt zu den beliebtesten Märchen. Im Original gibt die Prinzessin ein unbesonnenes Versprechen und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Die vom Niederrheintheater kreativ und kindgerecht umgesetzte Vorlage der Brüder Grimm nimmt die Kinder mit in eine andere Welt, lässt sie staunen, sich manchmal ein wenig fürchten, aber auch lachen. Mit einfachen Mitteln lassen die beiden Schauspieler die Kinder in die Welt des Märchens eintauchen, punkten in Sachen Mimik und Gestik gleich in mehreren Rollen.