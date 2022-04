Baumaßnahme in Wülfrath : Stadt informiert am 3. Mai über Großbaustelle

Für den Sommer kündigt die Stadt eine Großbaustelle in der Innenstadt an. Am 3. Mai gibt es zu der Maßnahme eine Informationsveranstaltung. Foto: www.pixabay.com

Wülfrath Dringend notwendige Kanalarbeiten sollen an der Kreuzung Bahnhof-, Wilhelm- und Düsseler Straße vermutlich im Sommer erfolgen. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen.

In diesem Jahr müssen dringend notwendige Baumaßnahmen im Bereich der Innenstadt durchgeführt werden. Die Stadt Wülfrath plant, den Kanal im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Wilhelmstraße/Düsseler Straße zu sanieren. Gleichzeitig sollen durch die Stadtwerke die Gas- und Wasserleitungen erneuert werden. Zurzeit laufen die Preisabfragen für die geplanten Maßnahmen an, teilen Stadt und Stadtwerke mit.

Im Baustellenbereich befinden sich in der öffentlichen Abwasseranlage mehrere Stellen, die dringend saniert werden müssen. Sanierungsbedürftig sind zum Beispiel die abgesackten Kanalschachtabdeckungen. Zudem bestehen an diesem Knotenpunkt mehrere hydraulische Probleme. Der Kanal aus der Bahnhofstraße ist derzeit gegen die Fließrichtung in der Wilhelmstraße angeschlossen. Dadurch kommt es zu Abflussproblemen und Rückstau in die Bahnhofstraße. Darüber hinaus fehlt ein Entlastungsbauwerk zwischen den beiden Hauptabwassersträngen aus dem Anschlussgebiet der Düsseler Straße. Durch diese fehlende Entlastung kam es in der Vergangenheit wiederholt zu einem Rück- und Überstau im Kreuzungsbereich Düsseler Straße/Wilhelmstraße.