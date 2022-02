Heiligenhauser Arzt : Orthopäde zum dritten Mal bei Olympia

Sven Authorsen bei seinem vergangenen Einsatz bei den Olympischen Spielen. Der Arzt macht sich am Montag auf den Weg nach China. Foto: Sven Authorsen

Heiligenhaus Sven Authorsen betreut als Mannschaftsarzt die Eiskunstläufer in Peking. Er selbst stand bis zum Alter von 28 Jahren selbst auf dem Eis. Er wurde mit seiner Partnerin zweifacher Deutscher Meister im Eistanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marita Jüngst

Der Heiligenhauser Orthopäde Dr. Sven Authorsen wurde vom Deutschen Olympischen Sportsund als Arzt für die bevorstehende Winterolympiade – Eröffnung ist am kommenden Freitag, 4. Februar – nominiert. Nach 2010 und 2018 ist dies bereits seine dritte Olympiateilnahme als betreuende Mediziner der Eiskünstläufer.

Allerdings stehen diesmal die Spiele in Zeichen der Corona-Pandemie unter einem besonderen Stern: „Es werden sicher sehr ungewöhnliche Spiele sein“, so Sportmediziner Authorsen. „Alle Teilnehmer sind in einer sogenannten ‚Corona-Bubble‘ und somit hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen. Zuschauer werden nicht zugelassen sein. Ausserdem werden wir täglichen PCR-Tests unterzogen,“ beschreibt Authorsen die Null-Covid-Strategie der chinesischen Organisatoren.

Info Gemeinschaftspraxis in der Villa Nonnenbusch Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Authorsen und Dr. Reek in Heiligenhaus ist eine große orthopädische und unfallchirurgische Facharztpraxis in der Villa Nonnenbusch. Authorsen ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und derzeit auch Impfarzt. In der Gemeinschaftspraxis wird auch aktuell noch geimpft. www.villa-nonnenbusch.de

Auch Sven Authorsen wird sich in dieser Bubble bewegen und bei den Athleten im Dorf wohnen. „Man darf gespannt sein, ob hier so richtiges Olympia-Feeling aufkommen wird.“ Denn die Olympischen Spiele seien normalerweise ein Ort der Völkerverständigung, wo die Teilnehmer auch miteinander feierten. All das wird es diesmal nicht geben. Denn selbst im Olympischen Dorf dürfen sich die Bewohner draußen nur mit Masken bewegen.

Nach der Goldkür von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018, bei der Authorsen ebenfalls im Einsatz war, ist diesmal die Konkurrenz aus Asien, USA und Russland sehr stark. „Ein Top-Ten-Platz unserer Läufer wäre schon ein Riesenerfolg,“ so Authorsen. Im Teamwettbewerb, der zu Beginn der Spiele durchgeführt wird, liebäugelt die Deutsche Eiskunstlauf-Mannschaft mit Platz 8.

Arzt für die erste Liga des Deutschen Eiskunstlaufs ist Authorsen bereits seit 2004. Eine Aufgabe, die dem mit seiner Familie in Ratingen lebenden Orthopäden großen Spaß macht, aber natürlich auch mit Arbeit verbunden ist. Seine Patientinnen und Patienten profitieren davon, so Sven Authorsen: „Viele Erkenntnisse aus dem Spitzensport lassen sich gut in meine tägliche Arbeit übertragen.“

Authorsen war übrigens in der Vergangenheit selbst Eiskunstläufer. Er war zusammen mit seiner Eistanzpartnerin Saskia Stähler zweifacher Deutscher Meister im Eistanzen. Er startete für den ERV Essen. Trainer des Paares waren damals Christina Henke-Mades und Udo Dönsdorf. Mit 28 Jahren beendete Sven Authorsen dann seine Amateurkarriere. Der Sportart ist er aber dann als Mediziner treu geblieben und er kennt sich aus in der Szene.