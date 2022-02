Helios Klinikum Niederberg : Medizinforum zum Thema Adipositas

Niederberg Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung des Helios Klinikums Niederberg ist kostenfrei. Im Anschluss können Interessierte Fragen an den Referenten stellen.

(RP) Adipositas zählt weltweit zu den am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen. Unter der Erkrankung versteht man eine übermäßige Fettvermehrung, die Körper und Geist belasten. Welche Medikamente es gibt, wie diese auf den Körper wirken und, ob eine medikamentöse Behandlung wirklich helfen kann, diese und weitere Fragen zum Thema „Übergewicht mit Medikamenten behandeln“ erörtert Prof. Dr. Till Hasenberg, Chefarzt der Klinik für Adipositas- und metabolische Chirurgie am Helios Klinikum Niederberg, am Dienstag, 8. Februar, ab 18 Uhr im Online–Medizinforum. Im Anschluss nimmt der Mediziner gerne Zeit für persönlichen Fragen.