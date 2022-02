Corona-Lage im Kreis Mettmann : Gesundheitsamt meldet 829 Neuinfektionen

Kreis Mettmann Die Zahl der Menschen in Quarantäne überschreitet erneut die 10.000er-Marke. Die Inzidenz fällt dagegen leicht. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Dienstag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 4654 Infizierte erfasst, 151 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 484 (+79; 114 neu infiziert), in Haan 312 (+35; 67 neu), in Heiligenhaus 181 (-30; 19 neu), in Hilden 608 (+82; 143 neu), in Langenfeld 613 (+55; 110 neu), in Mettmann 436 (-8; 29 neu), in Monheim 440 (+38; 101 neu), in Ratingen 609 (-63; 103 neu), in Velbert 785 (-16; 102 neu) und in Wülfrath 186 (-31; 41 neu). Der Kreis meldet für Montag 829 Neuinfektionen.