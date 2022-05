Oberschlesisches Landesmuseum : Mit dem Oldtimer Fiat Polski auf dem Marktplatz

Das war etwas völlig Neues: Das Oberschlesische Landesmuseum war beim Ratinger Genießermarkt mit von der Partie – aber nicht mit einem Stand, sondern mit einem Museums-Highlight – dem Fiat Polski, Baujahr 1984. Ein Sofa, Kaffee und schlesische Kekse luden die Passanten zum Verweilen ein.

„Wir verstehen uns als Ort der Begegnung. Daher ist es uns wichtig, auch selbst aktiv auf die Menschen zuzugehen und gerne auch direkt zu ihnen auf den Marktplatz zu kommen! Wir möchten ja nicht nur jene erreichen, die uns schon kennen, sondern auch diejenigen ansprechen, die vielleicht noch nicht bei uns waren“, so Direktorin Andrea Perlt, die auch vor Ort war. Das gelang über den auffälligen kleinen Oldtimer in der Fußgängerzone Ratingens perfekt. Menschentrauben bildeten sich um den Fiat, liebevoll „Maluch“, also „Kleiner“ genannt. Tausende Aussiedler kamen in genau einem solchen Wagen mit der ganzen Familie nach Nordrhein-Westfalen – den Dachgepäckträger vollgepackt.