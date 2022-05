Kreis Klever Kulturtage : Bahnhofsgelände als Konzertsaal

Goch Gesine Lersch-van der Grinten und Sinje Kiel sangen vom Reisen und Wandern. Klassische und Volkslieder, dazu gab es kleine Theaterszenen. Die Zuschauer liefen von Station zu Station mit.

Martin Lersch, der für die Bühnenbilder zuständig war, hatte einen stilisierten Pflaumenbaum aus Holz platziert. Dieser illustrierte das von seiner Frau gesungene Lied vom Pflaumenbaum. Die Ideen waren den Akteuren beim Wandern auf dem Pieterpad und am Niederrhein gekommen. Zwischen den Liedern fügten sie kurze Spielszenen ein. Die Zuschauer begleiteten die Akteurinnen von Station zu Station, reisten also sozusagen mit und spendeten viel Applaus zwischen den Szenen. Wer wandert, bekommt auch Blasen an den Füßen, und in der Pause isst man auch mal einen Apfel – dies fand auf der Bank neben dem Rolltor am Parkplatz statt. Dann begeisterten beide die Zuhörer mit dem schönen Lied „Es tagt der Sonne Morgenstrahl“. Der nachfolgende gesprochene Text „Immer mehr Leute sind alleine unterwegs“ regte wieder zum Nachdenken an. Wandern kann auch endlos und der Asphalt hart sein. Dies demonstrierten die Akteurinnen zu einem humorvollen Blues. Die besondere Akustik im Bahnhofsgebäude nutzen sie mit dem gemeinsam gesungenen Klagelied „Zion streckt ihre Hände aus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Wie es in Bewegung so ist, wechselt die Stimmung schnell, zum Beispiel mit „Ein Freund, ein guter Freund“. Nach einer rhythmischen Trommeleinlage an den Fahrradboxen wurden die Zuschauer an den Anfangspunkt zurückgeführt, wo Gesine Lersch den berühmten Song „What a wonderful world“ gefühlvoll zu Gehör brachte. Es gab langen Applaus für das schöne Programm.