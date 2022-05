Vorfall in Nettetal : Auffahrunfall in Leuth mit fünf Verletzten

Ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in Nettteal-Leuth, an dem mehrere Wagen beteiligt waren. Foto: dpa/Stefan Sauer

Bei einem Auffahrunfall auf der Geldrische Straßen/B 221 in Leuth sind am Sonntag gegen 18 Uhr fünf Menschen verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Eine 32-jährige Frau aus Leuth war unterwegs in Richtung Straelen und wollte nach links in die Heerstraße einbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie aber warten. Die Fahrer von zwei weiteren Autos hinter ihr bremsten ebenfalls. Ein 25 Jahre alter Mann aus Geldern schaffte es laut Polizei nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Wagen vor ihm auf.