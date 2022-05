Stiftung Haus Oberschlesien : Archiv ist eine Schatztruhe für Studenten

Deutsch-polnischer Wissenschaftlernachwuchs traf sich in der Stiftung Haus Oberschlesien. Die Kooperation mit der Ruhr-Uni Bochum soll ausgeweitet werden.

Mit dem Wegfall der Bundesförderung nach 1998 sei auch die wissenschaftliche Abteilung „abgewickelt“ worden. „Und so müssen wir feststellen, dass maßgebliche Publikationen zu unserer Heimatregion nun überwiegend in Oberschlesien entstehen, also in Polen und Tschechien. In Deutschland wird zu diesem Thema leider kaum mehr geforscht“, bedauert Wladarz. Umso mehr freut er sich, dass nun ein Austausch des deutsch-polnischen Wissenschaftlernachwuchses in Hösel stattfinden konnte.