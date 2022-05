Blues : Tim Lothar hat den Blues im Gepäck

Ratingen Der dänische Blues-Gitarrist und Sänger Tim Lothar gastiert am Donnerstag, 19. Mai, ab 20 Uhr im Ratinger Tragödchen.

() Eine Gitarre, eine starke Stimme und sehr persönliche Songs – damit packt der Däne Tim Lothar sein Publikum. Lothar begann seine musikalische Karriere als Drummer in einer Bluesband. Nach 25 Jahren hinter dem Schlagzeug entschloss er sich, Gitarre zu spielen und zu singen. Mit großem musikalischem Gespür begann er eine Karriere als Solokünstler. 2006 brachte er seine Debüt-CD heraus, die in Dänemark und dem Ausland mit begeisterten Kritiken aufgenommen wurde. Die nächste Veröffentlichung wurde „Bestes dänisches Blues Album“ beim Danish Music Awards. Im selben Jahr wählte man Tim Lothar in Dänemark zum „Blues Artist of the Year.“ Januar 2014 erreichte er mit eigenen Stücken das Semifinale der International Blues Challenge in Memphis/ Tennessee. Im literarischen Teil bringt das Tragödchen-Ensemble tragisch-komische Gedichte von Heinz Erhardt, Robert Gernhardt und Sigi Domke zum Vortrag. Die Veranstaltung findet im Buchcafé Peter & Paula, Grütstraße 3-7, statt. Weitere Informationen unter Telefon 02102/26095 oder online.