Sonderausstellung im Goethe-Museum : Düsseldorf am Tejo und Lissabon am Rhein

Düsseldorf am Tejo und Lissabon am Rhein

Düsseldorf Eine sehenswerte Ausstellung im Schloss Jägerhof zeigt die historische Verbindung der beiden Städte. Im Mittelpunkt stehen 22 Aquarelle, die 1858 Prinzessin Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen geschenkt wurden, bevor sie nach Portugal aufbrach.

Mit den Städtepartnerschaften scheint es sich zu verhalten wie bei Freundschaften unter Militärangehörigen: Am besten verstehen sich die, die so viele Sterne oder Streifen auf den Epauletten tragen wie man selbst. Auch bei der seit langem geplanten Partnerschaft zwischen Düsseldorf und Lissabon ist das so. Weil die Stadt am Rhein „nur“ Hauptstadt eines Bundeslandes ist, die Metropole am Tejo aber einer ganzen Nation vorsteht, kommt die Sache derzeit nicht recht voran.

An den dauernden Bemühungen eifriger Befürworter kann das nicht liegen.