Leichtathletik : TV-Leichtathleten stark in Korschenbroich

Ratingen Bei den Regiomeisterschaften in Korschenbroich war der Leichtathletik-Nachwuchs des TV Ratingen sehr erfolgreich. Die weibliche U14-Mannschaft bereitet sich nun auf das Landesfinale der Teamkämpfe vor.

Von den Regiomeisterschaften der Altersklasse U14 in Korschenbroich haben die Leichtathleten des TV Ratingen persönliche Bestleistungen, Titel und Podestplätze mitgebracht, der Nachwuchs brachte so das Trainerteam Heike Drubel und Dmitriy Poletsyev zum Strahlen. Den Anfang eines für sie erfolgreichen Tages machte Matilda Leowald (W12). Gleich viermal durfte sie an diesem Tag aufs Podest. Über die 60 Meter Hürden stieg sie mit einer Top-Zeit von 10,49 Sekunden in den Wettkampf ein und verwies alle anderen auf die Plätze. Einen weiteren Titel holte sich Leowald im Hochsprung mit übersprungenen 1,39 Metern, beim Weitsprung (4,65 Meter) kam noch die Bronzemedaille hinzu. Pech hatte die Athletin über die 75-Meter-Sprintdistanz, ebenfalls eine ihrer Paradedisziplinen: Aufgrund eines Stolperers erreichte sie das Finale nicht.