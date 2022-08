Fußball, Bezirksliga : Ratingen 04/19 II bricht nach der Pause auseinander

Ratingen Zur Pause liegt Ratingen 04/19 II in seiner neuen Bezirksliga-Gruppe nur 0:1 zurück und hat einen Elfmeter verschossen. Am Ende verlieren die Fußballer aber mit 0:6. Trainer Ali Basboga macht fehlende Mentalität veramtwortlich.

Auch am zweiten Spieltag der Essener Bezirksliga musste die Reserve von Ratingen 04/19 erkennen, dass sie in dieser Liga überfordert ist. Mit 0:6 (0:1) kassierte das Team von Trainer Ali Basboga eine Niederlage, mit der zumindest in der Höhe niemand im Lager der Ratinger gerechnet hatte.

Zur Pause sah alles noch nach einem Match auf Augenhöhe aus. Lediglich durch einen Elfmeter waren die Gäste aus Bottrop mit 1:0 in Führung (35.) gegangen. Das war zugleich auch der Halbzeitstand. Ein Elfmeter, um den es viel Wirbel gab. Zunächst entschied der Schiedsrichter nach einem Foul des Torwarts am Ratinger Kris Leipzig auf Elfmeter und zog die Rote Karte für den Torwart. Doch nach zahlreichen Protesten nahm der Unparteiische die Rote Karte zurück und zeigte dem Gäste-Torwart lediglich die gelbe Karte.

Diese Entscheidung war der Knackpunkt für das Ratinger Team. Der Elfmeter wurde verschossen, nun ließen die Platzherren die Köpfe hängen. "Die Körpersprache war unserem Team völlig abhanden gekommen. Bottrop konnte nun schalten und walten, wie es wollte. Bottrop war schon verdammt stark, selbst bei hoher Führung ließ das Gästeteam nicht locker. Die waren für uns mindestens eine Nummer zu groß", stellte Basboga neidlos fest. Doch der 04/19-Trainer sagte auch: "Man kann zwar verlieren, aber es kommt immer auf das Wie an. Und heute war es vom Großteil der Mannschaft gar nichts." Deshalb wird der Ratinger Trainer der Mannschaft auch klarmachen: Wer nicht alles geben kann, der braucht zum Training gar nicht erst wiederkommen. Denn in dieser Liga kann nur die Mannschaft den Klassenerhalt schaffen, die bereit ist, ständig 110 Prozent zu geben. Der Zusammenbruch in der zweiten Halbzeit, lag an fehlender Mentalität. Mein Team glaubte schon zu einem frühen Zeitpunkt nicht mehr an sich. Das darf nicht sein." Am morgigen Dienstag bestreitet 04/19 II ein Testspiel beim Landesligisten Tusem Essen (19.45 Uhr, Sportplatz Fibelstraße).