Fußball, Niederrheinpokal : Yesil macht im Pokal den Deckel drauf für 04/19

Samed Yesil traf für Ratingen 04/19 zweimal im Pokal. Foto: Achim Blazy (abz)

Velbert/Ratingen Beim Landesligisten SC Velbert gewinnt Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 4:2. Tom Hirsch, Simon Busch und zweimal Samed Yesil schießen die Tore.

Ratingen 04/19 hat die zweite Runde im Niederrheinpokal erreicht. Der Fußball-Oberligist setzte sich beim letztjährigen Liga-Konkurrenten und nun Landesligisten SC Velbert mit 4:2 (2:1) durch, musste aber ein klein wenig zittern, da Samed Yesil erst in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf machte.

04/19-Trainer Martin Hasenpflug hatte ein bisschen rotiert, für Routinier Mike Koenders rückte Youngster Noah Jecksties in die Innenverteidigung, auf der linken Abwehrseite kam Dario Ljubic zu einem Startelf-Einsatz, dafür rückte Ali Can Ilbay ins Mittelfeld. Der zuletzt schwächelnde Leon Bajraktari ging auf die Bank. In dieser Spielzeit gibt es bislang zwei Konstanten bei den Ratingern, eine davon ist Tom Hirsch: Der Torjäger, der vom MSV Düsseldorf gekommen war, hat in jedem Spiel, in dem er eingesetzt wurde, getroffen. Und auch im Pokal war Hirsch direkt erfolgreich, er brachte sein Team nach 26 Minuten in Führung, als er den Ball rechts unten versenkte.

Die zweite Konstante in dieser Spielzeit: 04/19 spielt nicht zu null. Und so war es auch in Velbert, nur vier Minuten nach Hirschs 1:0 traf Andri Buzolli schon wieder zum Ausgleich – aus rund 20 Metern überwand er Torwart Dario Ljubic. Nun gehört es aber zum Ratinger Spiel, immer weiter anzurennen, was dem Gegner zwar auch Chancen eröffnet, aber eben auch zu eigenen Treffern führt. Rechtsverteidiger Simon Busch brachte sein Team dann auch nur drei Minuten nach dem Ausgleich wieder in Front.

Das blieb bis kurz nach der Pause so, bis Buzolli mit seinem zweiten Treffer wieder für das Remis sorgte (53.). Doch erneut ließ die Ratinger Antwort nicht lange auf sich warten: Yesil, zuletzt in der Liga oft auf sich allein gestellt, brachte 04/19 nur sechs Minuten nach dem Ausgleich wieder in Führung und baute sie dann in der Nachspielzeit aus zum Endstand.