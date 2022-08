Fußball-Niederrheinpokal : Knifflige Aufgabe für den 1. FC Kleve

Umut Akpinar: „Wir wollen unbedingt weiterkommen.“ Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Oberligist tritt am Donnerstag, 19 Uhr, beim Landesligisten PSV Wesel an und will an die gute Leistung beim 3:0 beim FC Kray anknüpfen. Die personelle Lage ist entspannt.

Von Maarten Oversteegen

Der 1. FC Kleve spürt Rückenwind. Am Sonntag setzte sich der Fußball-Oberligist beim FC Kray souverän mit 3:0 durch – und überzeugte bei seinem ersten Saisonsieg gegen einen teilweise etwas naiv agierenden Gegner restlos. Nun soll es erfolgreich weiter gehen. Am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, tritt der 1. FC Kleve in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen an. Der Kontrahent startet erst am kommenden Wochenende in die Saison 2022/23.

„Der PSV Wesel hat eine sehr gute Mannschaft, die seit Jahren in der Regel im oberen Tabellenviertel der Landesliga mitspielt. Der Gegner wird uns also alles abverlangen. Doch auch wenn die Meisterschaft für uns Priorität hat, wollen wir unbedingt weiterkommen“, sagt der Klever Trainer Umut Akpinar. Personell ist die Lage aktuell überaus entspannt. Einzig die Offensivakteure Amine Feldaoui (Bauchmuskelzerrung) und Tyrese Pritzer (private Gründe) sind im Pokal außen vor. „Dass wir in einer englischen Woche gleich drei Mal binnen weniger Tage spielen müssen, kennen wir bereits gut. Ich habe also überhaupt keine Zweifel daran, dass wir am Donnerstagabend voll auf der Höhe sein werden“, so Akpinar.

Der PSV Wesel, der in der vergangenen Saison auf einem für ihn enttäuschenden neunten Platz landete, will nun wieder erfolgreicher sein. Die entsprechende Qualität hat die Mannschaft. Die letzten Liga-Partien des 1. FC Kleve gegen die Grün-Weißen datieren aus der Saison 2017/2018. Damals trennten sich die Teams jeweils unentschieden. Dennoch stiegen die Rot-Blauen in die fünfthöchste deutsche Spielkasse auf.

Die Gemütslage beim 1. FC Kleve ist unterdessen wieder gut „Die Stimmung war nach dem ersten Spiel, als wir mit 0:1 gegen TuRU Düsseldorf verloren hatten, natürlich etwas gedämpft. Diese Niederlage vor eigenem Publikum hat die Mannschaft richtig gewurmt. Beim 1:2 in der Heimpartie gegen den 1. FC Monheim haben wir dann schon besser gespielt, aber das Ergebnis passte nicht. Doch die Stimmung war bereits vor der Begegnung beim FC Kray besser, weil wir richtig gut trainiert hatten. Diese Stimmung machen wir ohnehin nicht von Punkten abhängig. Dieses Gefühl haben wir aus der Partie am Sonntag natürlich so mitgenommen“, sagt Umut Akpinar.