Fußball, Kreisliga A : Tiefenbroich besiegt Lintorf trotz Unterzahl

Ratingen/Heiligenhaus In der Fußball-Kreisliga A bleiben die Punkte an der Sohlstättenstraße, weil der ASV Tiefenbroich gegen Rot-Weiß Lintorf gewinnt. Der SV Hösel spielt 1:1, die SSVg Heiligenhaus bleibt Tabellenführer ihrer Gruppe.

Dass man mit einer fast ausschließlichen Verteidigung ein Fußballspiel sicher gewinnen kann, das zeigte der ASV Tiefenbroich in seinem Heimderby der Kreisliga A gegen Rot-Weiß Lintorf. Kurz vor der Pause knurrte der schon verwarnte Tiefenbroicher Bartosz Winiarz, der in der Startphase seine Elf 1:0 nach vorne geschossen hatte, den Schiedsrichter an. Der kannte keine Gnade: Gelb-Rot. Also mussten die Hausherren die zweiten 45 Minuten in Unterzahl bestreiten. Aber das machten sie geschickt. An den Abwehrketten bissen sich die Lintorfer die Zähne aus, so blieb es beim 3:1-Sieg des ASV an der Sohlstättenstraße. Für RWL waren es nach den beiden Auftaktsiegen die ersten Verlustpunkte.