Triathlon : Triathletinnen beenden die Saison auf Rang zehn

Helene Bergmann, Lena Böger und Hannah Sanders (von links) beendeten die Saison für die Damen des TTR 08 in der NRW-Liga in Krefeld. Foto: TTR 08

Ratingen Helene Bergmann, Lena Böger und Hannah Sanders beenden in Krefeld die Saison in der Frauen-NRW-Liga und sicheren dem Triathlon Team Ratingen 08 mit Rang 13 den Gesamtplatz zehn. Cheftrainer Georg Mantyk ist zufrieden, auch mit den Einzelstarts.

Im letzten Rennen der NRW-Liga landeten die Damen des Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 in Krefeld auf Platz 13. Helene Bergmann, Lena Böger und Hannah Sanders sorgten damit dafür, dass das Team die Saison auf dem zehnten Tabellenrang beendete. Erfolgreich waren rund um den Elfrather See auch die Einzelstarter des TTR. „Das war ein schöner Triathlon-Sonntag“, freute sich TTR-Cheftrainer Georg Mantyk. „Sowohl in der Liga als auch in den Einzelrennen haben wir wirklich starke Leistungen abrufen können und unsere Farben toll vertreten.“