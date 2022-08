Auch Amern unterliegt gegen Oberligist : Neuwerk verpasst Sensation im Niederrheinpokal um wenige Sekunden

Niederrheinpokal Die Sportfreunde Neuwerk führten bis zur 121. Minute gegen den Cronenberger SC mit 1:0, schieden am Ende aber trotzdem noch aus. Auch VSF Amern unterlag in der ersten Runde gegen einen Oberligisten, schlug sich aber wacker.

Die Sportfreunde Neuwerk waren der Sensation in der ersten Runde des Niederrheinpokals nahe, doch am Ende unterlag der Bezirksligist dem Oberligisten Cronenberger SC nach Elfmeterschießen mit 4:6. In einem durchaus offenen Spiel hatten beide Mannschaften die Chance, den Führungstreffer zu erzielenn. Auf Seiten der Neuwerker war es Özgür Sezgin (11.), der mit einem Distanzschuss an Cronenbergs Torwart Yannik Radojewski scheiterte. Pech hatten die Neuwerker, als der Schuss von Florian Vitia (49.) nur an den Pfosten knallte. Auf der anderen Seite rettete die Latte Neuwerk vor dem Rückstand durch Niklas Burghard (63.). Auch im weiteren Verlauf blieb die Partie torlos zwischen beiden Kontrahenten, sodass es nach 90 Minuten in die Verlängerung ging.