Eishockey und Energiekrise : So geht es bei den Ratinger Ice Aliens weiter

Handtücher auf der Bank - die Ice Aliens sind im Wartestand. Foto: Ice Aliens

Update Ratingen Die Ratinger Ice Aliens sind im Wartestand, da die Stadt bis 30. August erst einmal Zahlen sammeln will, wie viel Energie sie mit einer möglichst späten Eisbereitung am Sandbach sparen kann. Bis 21. September wird es nichts. Deswegen wurden alle Testspiele abgesagt.

Unmittelbar nach Verlassen der Ratssitzung am Donnerstag hatte Rainer Merkelbach viel zu tun. Der Vorsitzende der Ratinger Ice Aliens informierte erst den neuen Trainer Frank Gentges und die erste Mannschaft darüber, dass Kostenpflichtiger Inhalt die Stadt Ratingen die Entscheidung über die Eisbereitung in der Halle am Sandbach auf den 30. August vertagt hat, dann sagte er alle geplanten Vorbereitungsspiele des Eishockey-Regionalligisten ab. Ursprünglich hätte das Team am Samstag, 10. September in Mechelen antreten sollen und tags darauf daheim gegen den Duisburger EV, doch daraus wird nichts, nachdem die Eisbereitung einstweilen ausgesetzt wurde, um das von der Stadt vorgegebene Kostenpflichtiger Inhalt Einsparziel von 20 Prozent Energie zu halten.

Da die Verwaltung nun bis 30. August valide Zahlen sammeln will, ist die Arbeit der Ice Aliens größtenteils auf Eis gelegt. Deshalb verbringt Merkelbach aktuell mit seiner Frau ein paar Tage Urlaub am Tegernsee. Ob die Eishalle am Sandbach ab dem 21. September, wie in der Ratssitzung kontrovers diskutiert, Eis erhalten wird, sei „nicht klar“, sagte Merkelbach unserer Redaktion, denn: „Die Verwaltung ist nach der Ratssitzung ja erst einmal nur beauftragt herauszufinden, was für Kosten eingespart werden könnten in der Zeit ohne Eis.“

Die Absage der Vorbereitungsspiele auf die am 30. September beginnende Saison begründet der Vorsitzende so: „Wir brauchen Eistraining vor den Spielen.“ Die Ice Aliens planen derzeit mit dem Datum 21. September für die Eisbereitung am Sandbach, und da das sehr knapp vor dem Saisonstart ist zusätzlich damit, ab „5. oder 6. September extern aufs Eis zu gehen“, wie Merkelbach berichtet. „Duisburg hat ab 29. August Eis, wir fragen an, ob wir da auch Zeiten bekommen können. Erst einmal nur für die erste Mannschaft, vielleicht auch vereinzelt für Jugend-Mannschaften. Wir können aber nicht 35 Eisstunden in der Woche bezahlen.“