Triathlon : Breitscheider Triathlet Welsch wird Deutscher Meister

Rüdiger Welsch beim Zieleinlauf des „Ostseeman“. Foto: TuS

Breitscheid Fast elf Stunden quält sich Rüdiger Welsch, Triathlet des TuS Breitscheid, auf der Langdistanz beim „Ostseeman“ in Glücksburg und holt damit den Titel der Altersklasse 55. Die Mitteldistanz meistern seine Vereinskameraden Christian Zylka und Thomas Weiner.

Rüdiger Welsch hat den Ortsnamen durchaus mit Leben gefüllt: Erstmals seit 2019 fand der „Ostseeman“ statt, ein Triathlon im schleswig-holsteinischen Glücksburg, und der Athlet des TuS Breitscheid sicherte sich dort den Titel des Deutschen Meisters. Nach 20 Austragungen hatte die Deutsche Triathlon-Union die Ostseeman-Langdistanz als Deutsche Meisterschaft gewertet. Neben Welsch starteten auch Christian Zylka und Thomas Weiner vom TuS, sie wählten die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen), Welsch die doppelte Langdistanz.

Die rund 300 Starter machten vom Glücksburger Strand in die 19 Grad kalte Flensburger Förde einen inzwischen seltenen Massenstart, der routinierte Schwimmer Welsch begab sich knapp hinter der Führungsgruppe auf die zwei Schwimmrunden. Hier gelang es ihm, das Tempo konstant hoch zu halten bis 300 Meter vor dem Schwimmausstieg, als ein heftiger Krampf seine linke Wade lahmlegte. Ihm war klar, dass jede fremde Hilfe das Wettkampf-Aus bedeutet hätte, und so schwamm er mit verkrampftem Bein die letzten Meter, um die Auftakt-Disziplin in 1:05 Stunden abzuschließen. Bei der anschließend in mehreren Gruppen gestarteten Mitteldistanz absolvierten die weiteren TuS-Triathleten die Auftakt-Disziplin mit 34 Minuten (Zylka) und 43 Minuten ohne Probleme.

Nach dem ersten Wechsel machte Welsch sich auf die erste von vier Rad-Runden, die „kaum einen flachen Meter“ hatte, berichtet der Breitscheider, „und zahlreiche enge Kurven und Wendepunkte kosten zusätzlich Körner.“ Da es anfangs mit 13 Grad kühl war, war die erste Runde in dem noch nassen Trikot buchstäblich eine Zitterpartie. Diese blieb den später gestarteten Zylka und Weiner erspart, die Temperaturen wurden angenehmer. So konnten beide eine hohe Geschwindigkeit halten und nach 2:46 Stunden in die Wechselzone einbiegen. „Vielleicht wäre noch etwas mehr drin gewesen“, meinte Zylka, „aber der einsetzende Regen stellte meine Steuerkünste grade auf den neu asphaltierten Abschnitten auf die Probe.“

Auf der doppelt so langen Distanz spürte Welsch spätestens auf der letzten Rad-Runde die vorangegangenen Herausforderungen deutlich. Als dann auch noch die Kette absprang, wurde es richtig schwer. „Ich hatte durchaus den Ehrgeiz, in meiner Altersklasse weit vorne zu landen, aber spätestens in dieser Situation wollte ich nur noch ins Ziel kommen“, sagt Welsch. Nach 5:15 Stunden wechselte er auf die Laufstrecke.

Auf dem drei- bzw. sechsmal zu absolvierenden Rundkurs entlang der Uferpromenade begegneten sich die Breitscheider mehrfach und konnten sich gegenseitig motivieren. Auch die „Ein-Ehefrau-Fangruppe“ von Welsch trug dazu bei, ebenso zahlreiche Zuschauer, Cheerleader und Gitarren- und Saxofon-Spieler in ihren Vorgärten. Zylka erreichte einen Lauf-Split von 1:54 Stunden und kam so mit einer Gesamtzeit von 5:23 Stunden ins Ziel in der Sandwiger Bucht. Damit erreichte er Platz 20 seiner Altersklasse (AK). Weiner benötigte 1:53 für die Laufstrecke, also insgesamt 5:35 Stunden, was ihm den 13. AK-Platz brachte. Welsch konnte auf dem Marathon seine Pace der ersten fünf Kilometer nicht durchhalten, schaffte aber ein gleichmäßes Tempo ohne Gehpausen. Nach 10:30 Stunden lief er erschöpft und glücklich über die Ziellinie – und musste zum Doping-Test. „Ich wäre viel lieber ins Massagezelt durchgetrottet, aber der erste Doping-Test nach 35 Jahren Triathlon ist auch ein Erlebnis“, sagt Welsch schmunzelnd.

Er erfuhr dann auch den Grund, warum man ihn so gezielt herausgesucht hatte: Er war Sieger seiner AK 55 und damit neuer Deutscher Meister. „Wahnsinn, das hätte ich nicht geglaubt, wo doch einiges schiefgelaufen ist und ich mit der Zeit nicht wirklich zufrieden war.“ Nach der Siegerehrung gegen 23 Uhr resümierte Zylka: „Das war mal wieder eine super gelungene Mini-Vereinsfahrt mit tollen Erfolgen für den TuS-Breitscheid.“

(RP/ame)